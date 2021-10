OSVALDO CRUZ: Profissionais de Esporte e Educação podem se cadastrar como prestadores de serviço do Sesi-SP

Interessados poderão ser convocados para ministrar aulas eventuais nas escolas e Centros de atividade

O Sesi-SP disponibiliza para profissionais das áreas de Educação e Esporte o Portal do Prestador de Serviços do SESI. Trata-se de uma plataforma que recebe o cadastro de interessados em ministrar aulas eventuais nas Escolas Sesi de todo o Estado e também nas academias dos Centros de Atividades (CAT), com aulas de atividades esportivas, fitness e natação. Para atuar na Educação é necessário que o candidato seja licenciado ou esteja cursando licenciatura a partir do segundo ano. Já para o Esporte, a exigência é a graduação em Educação Física ou Esporte, com registro ativo no CREF (Conselho Regional de Educação Física).

O orientador de qualidade de vida do CAT Sesi de Presidente Prudente, Clóvis Bressanin, explica que o cadastro na plataforma não implica na obrigatoriedade de convocação por parte do Sesi-SP. “Na verdade, o Sesi entrará em contato com os professores devidamente cadastrados de acordo com a sua necessidade, como por exemplo, cobrir a ausência de um professor titular ou a realização de alguma ação pontual”.

Na educação, a dinâmica é a mesma. O diretor da Escola Sesi de Osvaldo Cruz, Alicio Jose de Souza Filho, destaca a importância de se manter o cadastro sempre atualizado, informando exatamente a formação, cidade, dias e horários em que o candidato se dispõe a atuar. “Isso facilita o contato do Sesi com esses profissionais quanto houver necessidade.” Ainda de acordo com a diretora, os professores eventuais interessados na área de educação poderão atuar com diversos componentes curriculares. “Português, Matemática, História, e vários outros. Havendo a necessidade, fazemos contato com esses professores”. Caso haja alguma dúvida, o interessado poderá entrar em contato com a unidade de interesse para confirmar o seu cadastro após realizar sua inscrição.

Ao acessar o Portal do Prestador de Serviços do Sesi, o candidato terá todas as informações para realizar o cadastro, inclusive por meio de um vídeo e do guia rápido.

Serviço

Portal do Prestador de Serviços do SESI

Site: https://eventuais.sesisenaisp.org.br/

Não há prazo final para inscrições

Escolas Sesi na região: Osvaldo Cruz, Regente Feijó, Presidente Prudente (Pq Furquim), Antônio Scalon (Vl. Real), Álvares Machado, Santo Anastácio e Presidente Epitácio.

CAT Sesi na região: Presidente Prudente e Presidente Epitácio