FLÓRIDA: Deputado viabiliza verba de R$ 450 mil para asfalto na avenida AguapeÍ

Em viagem a capital paulista no mês de abril, o prefeito Wilson Fróio Júnior esteve com o deputado estadual Vinícius Camarinha que atualmente exerce a função de líder do Governo do Estado na Assembleia Legislativa do Estado.

Na oportunidade o prefeito Fróio apresentou ao deputado Vinícius Camarinha a reivindicação visando a liberação de verba para a pavimentação asfáltica da avenida Aguapeí.

O prefeito ressaltou que a avenida Aguapeí liga as duas vias de acesso de Flórida Paulista, sendo a vila Monteiro com a vicinal do cemitério.

O deputado Vinícius Camarinha garantiu o seu apoio visando buscar recursos para a pavimentação da referida avenida, sendo que agora o prefeito Fróio irá buscar fazer um orçamento dos recursos necessários para a execução da obra e após será apresentado ao Governo do Estado.

No mês de julho, o deputado Vinicius Camarinha informou a destinação de uma emenda no valor de R$ 450 mil para a infraestrutura em Flórida Paulista e assim garantir a pavimentação asfáltica da avenida Aguapei, atendendo pedido do prefeito Fróio.

Desta forma foi elaborado projeto para a pavimentação da referida avenida que também deverá contar com recurso financeiro da Prefeitura. “O projeto já foi apresentado ao Governo do Estado e o recurso deve ser liberado rapidamente”, informou o prefeito.

Fróio ressaltou que havia conseguido uma verba no seu primeiro mandato como prefeito junto ao então deputado federal Abelardo Camarinha, porém a verba foi perdida pelo prefeito da gestão 2012/2016.