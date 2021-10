MARIÁPOLIS: Centro de Memórias faz exposição especial às crianças

As crianças do Projeto Raios de Sol tiveram a oportunidade de conhecer diversos objetos e brinquedos antigos que fazem parte do Centro de Memórias de Mariápolis (CEM).

A exposição foi realizada em uma sala do projeto, nos períodos da manhã e tarde, após convite do Rodolfo. O presidente do CEM Maciel Dantas acompanhou a visitação e explanou às crianças sobre a serventia de cada objeto exposto.

Além das crianças, os servidores do Projeto Raios de Sol, Secretaria de Educação e Secretaria de Assistência Social visitaram o local, inclusive o secretário de Educação Rodrigo Soares, secretária Social Cibele Kimura e assistente social Mônica Porelli. Na ocasião, o prefeito Ricardo Watanabe e o vice-prefeito Gilson Paulo também estiveram no projeto e conheceram a sala de exposição.

“Foi gratificante notar a atenção das crianças em cada objeto exposto, que para eles foram novidade. Todos ficaram atentos em cada explicação e surpresos com a demonstração de uso de alguns objetos e brinquedos”, relatou Maciel. “Realmente fiquei feliz em perceber que as relíquias que marcaram o passado, estão sendo de tamanha valia cultural para nossa cidade”, enfatizou.

“Agradeço o convite do Rodolfo e apoio recebido, a secretária Cibele, ao prefeito Ricardo, vice-prefeito Gilson, servidores e crianças que visitaram a exposição”, completou.

Exposição

Alguns objetos expostos foram adquiridos pelo presidente Maciel durante anos e outros, doados por diversas pessoas da comunidade e visitantes.

Após a fundação do CEM, as doações vêm aumentando e isso é fundamental para o crescimento do acervo. Segundo o presidente, com fundos que estão sendo arrecadados e angariados através de colaboradores e patrocinadores do jornalzinho mensal, diversos objetos estão sendo adquiridos.

“O apoio das doações e dos patrocinadores estão sendo transformado em ações, a exemplo essa exposição e ainda, estamos recebendo itens alimentícios mensalmente e doando às famílias que realmente necessitam”, afirmou.

“Se você tem interesse em contribuir com nosso projeto, através de alguma doação de objeto que às vezes não tem mais serventia e geralmente até joga no lixo, entre em contato que iremos até você”, finalizou o presidente Maciel Dantas.

Caso tenha interesse em doar ou vender o objeto por um preço acessível, entre em contato pelo telefone (18) 99723-6363.