OSVALDO CRUZ: Anunciada verba para transformar prédio do UPA abandonado em policlínica municipal

Conforme anunciado pela prefeita de Osvaldo Cruz, o prédio da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) deve receber uma policlínica municipal e também um Centro de Especialidade Odontológica (CEO).

O espaço deve oferecer várias especialidades médicas. A prefeita Vera Lúcia Alves (PP) anunciou no primeiro semestre deste ano a liberação por parte do Ministério da Saúde, através de uma portaria, para que o prédio UPA tenha outra finalidade de uso na área da saúde. Este prédio está pronto há oito anos, mas desde 2011 sofre com as ações do tempo e vandalismo.

Segundo a prefeita, o local deverá passar por uma reforma, cujo valor aproximado é de R$ 800 mil.

O montante inicialmente seria totalmente de recurso próprio da Prefeitura.

Na semana passada a prefeita anunciou a destinação de uma verba de R$ 500 mil pela deputada estadual Analice Fernandes (PSDB) que esteve em Osvaldo Cruz onde conheceu a estrutura do prédio e garantiu o recurso.

A prefeita ainda disse que o prazo para a reforma e início dos atendimentos no local será de oito meses a um ano.