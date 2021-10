PARAPUÃ: Educação realiza compra de equipamentos de informática no valor de mais de R$ 570 mil

No final do mês de setembro, a Prefeitura de Parapuã realizou licitação para aquisição de computadores e equipamentos de informática e TVs. No total são 100 computadores i5 de ultima geração com monitores de 21,5 polegadas, 7 notebooks i5 de última geração, 4 projetores de 3.500 lumens, 5 Smart Tv de 60 polegadas, 20 hds externos, 30 caixas de som para PCs, 15 ssd de 240gb, 30 mouse, 30 fontes de energia, 30 webcams e 30 teclados, num investimento de R$ 570.447,50.

Os computadores são para atender todas as unidades de educação do município, sendo que nas escolas EMEF Professora Zizi Pereira de Souza e Vila Santa Helena, serão para substituir os computadores das Salas de Informática, que já tem mais de 6 anos de uso, na EMEF do Bairro Córrego Rico será implantada uma nova sala de informática. As Unidades de Ensino Creche Escola Pequeno Príncipe, Creche do Roupeiro Santa Rita de Cássia e EMEI de Parapuã, receberão a instalação de salas de informática, com o objetivo das crianças se familiarizarem com as noções da tecnologia tão atuante na vida de nossos alunos, além de enriquecer a didática e metodologia usada nas aulas.

O restante de computadores, notebooks, serão para atender a área administrativa das escolas e do Departamento Municipal de Educação, já os projetores serão utilizados nas escolas e as TVs instaladas em todas as Salas de aula da EMEI de Parapuã.

Os demais equipamentos serão para a realização de manutenção nos computadores existentes, este é um grande investimento na área de educação, com a compra de equipamentos de última geração, a administração municipal pretende ainda neste ano adquirir Smart tvs de 70 polegadas para equipar cada sala de aula, com esta oferta, todas as salas de aula terão computador, que associados com a smart tv, irão oferecer oportunidades de pesquisas e demais metodologia em tempo real.