FLÓRIDA: 775 pessoas ainda não tomaram a 2ª dose da vacina da Covid, município têm 6 casos ativos

A Secretaria Municipal de Saúde de Flórida Paulista divulgou na tarde desta quinta-feira (14), que 775 pessoas ainda não compareceram até as unidades de saúde para serem imunizadas com a segunda dose da vacina contra a Covid-19.

Em conversa com a reportagem do jornal e site Folha Regional, o secretário municipal de saúde, Aguinaldo Adelino Carvalho, destacou que é muito importante que todos os que receberam a primeira dose da vacina sejam imunizados também com a segunda dose que fecha o atual esquema vacinal e garante uma maior cobertura contra o vírus.

“Não quer dizer que se a pessoa não vá se contaminar com o vírus, o que é importante deixar bem claro é que já foi comprovado cientificamente que quando aplicadas as duas doses do imunizante, é garantida uma melhor cobertura e o enfrentamento da doença com menos probabilidade de intubação, de ser colocado em uma UTI e até mesmo de perder a vida, daí a ampla necessidade das duas doses”, destacou Aguinaldo.



O CENÁRIO ATUAL DO MUNICÍPIO EM RELAÇÃO A DOENÇA

Segundo o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, até o momento foram realizadas 5.480 notificações, das quais 1.285 tiveram diagnóstico positivo para a doença e outras 4.195 negativo.

Do total de pacientes constatados como positivos, 1.244 se recuperaram, seis estão em tratamento contra a doença e 35 infelizmente não resistiram e acabaram falecendo. No momento não há nenhum floridense internado.



USO DE MÁSCARA E DISTANCIAMENTO CONTINUAM OBRIGATÓRIOS; AGLOMERAÇÕES CONTINUAM PROIBIDAS

O secretário de saúde, Aguinaldo Carvalho, destacou ainda durante a conversa com a Folha Regional, que o uso de máscaras e o distanciamento continuam sendo obrigatórios, bem como o uso de álcool em gel.

Aguinaldo ressaltou também que aglomerações, festas e eventos ainda continuam proibidos e que respeitar essas medidas, sem dúvida vai fazer com que o município se mantenha com os índices baixos de registro de casos e internações.



Vale destacar que alguns municípios vizinhos voltaram a registrar casos positivos em grande quantidade e óbitos, o que fez com que fossem decretadas novas normas, fechamento de praças e espaços públicos e a regressão de algumas medidas.

“Pedimos a colaboração de todos, para que juntos possamos continuar enfrentando a doença de forma consciente e fazendo o que é certo, pois, a atitude errada de poucos pode resultar na penalização de uma cidade inteira”, finalizou Aguinaldo.