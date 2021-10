FLÓRIDA: Aprovado projeto de lei criando a Feira do Produtor Rural

Em sessão realizada na segunda-feira (4), a Câmara Municipal de Flórida Paulista aprovou por unanimidade projeto de lei de autoria da Prefeitura Municipal criando no município de Flórida Paulista a Feira do Produtor Rural.

O projeto de lei criando a Feira do Produtor Rural tem a finalidade, principalmente, de criar uma opção de renda aos produtores rurais, sobretudo aos pequenos, através da venda direta dos produtos produzidos na sua propriedade rural.

De acordo com o projeto de lei enviado pela Prefeitura, “a exigência dos feirantes de participar do Programa Feira do Produtor Rural oferecido pelo Senar-SP (Serviço Nacional de Aprendizagem Rural), por meio do Sindicato Rural de Flórida Paulista é justamente para capacitar o produtor rural a comercializar seus produtos diretamente ao consumidor, promovendo a relação de confiança e respeito”.

Os feirantes para participarem do projeto, deverão comprovar a condição de produtor rural e munícipes de Flórida Paulista. “Portanto é uma feira diferente da feira livre que já existe em nossa cidade e não será realizada no mesmo dia, inclusive será regida por um regulamento e por uma comissão gestora”, ressaltou o prefeito.

Agora com a aprovação do projeto de lei pela Câmara Municipal, o prefeito Wilson Fróio Júnior já sancionou tornando lei municipal e desta forma a Feira do Produtor Rural deverá ser implantada em Flórida Paulista brevemente, devendo funcionar na praça Gerson Veronese Ferracini.

A data oficial para a realização da primeira edição da Feira do Produtor Rural será anunciada nos próximos dias.