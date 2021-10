JUNQUEIRÓPOLIS: Prefeitura firma parceria com a CATI para o FEAP

O prefeito Osmar Pinatto juntamente com o diretor do Agronegócio Josemar de Souza e o agrônomo Takeshi Nishida, receberam as visitas do Diretor Regional CATI Engenheiro Paulo Sérgio Martins, e o Presidente da COOPAJ Osvaldo Dias, acontecida nesta terça-feira (28/09/21).

Na pauta esteve as ações para o desenvolvimento da agricultura de Junqueirópolis objetivando incentivo financeiro aos agricultores através do Fundo de Expansão Agronegócio Paulista.

Sobre a reunião o prefeito Osmar Pinatto disse que na oportunidade foi celebrado a parceria para que a diretoria da Agricultura do município de assistência aos produtores rurais com orientações sobre o programa e na preparação da documentação referente ao Fundo de Expansão Agronegócio Paulista, com ofertas de financiamento de até 80 mil reais a juro de 1% ao ano e parcelas divididas em até 72 meses.