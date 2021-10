OSVALDO CRUZ: Itesp reúne-se com moradores para regularização de escritura de imóveis na Vila Cavaru

A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo (Itesp), promoveu na quarta-feira (06), um encontro com moradores da Vila Cavaru, para discutir a regulação de escrituras dos imóveis do bairro.

Durante o evento, os moradores tiveram a oportunidade de tirarem dúvidas e receberam orientação sobre a documentação necessária para obter a escritura de seu imóvel sem custos.