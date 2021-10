Retomada obrigatória de estudantes às aulas presenciais ainda está indefinida em Dracena

A secretária municipal de Educação, Juliana Corrêa Pereira da Silva, informou que “há aproximadamente 15 dias a comissão da Covid-19 se reuniu com profissionais da secretaria para dialogar a respeito do assunto e que todas as ações relacionadas com a pandemia nas escolas são pensadas com muita cautela, conjuntamente”.

Retorno em todo o Estado

As aulas presenciais voltam a ser obrigatórias para 100% dos alunos no estado de São Paulo a partir da próxima segunda-feira (18) na rede estadual. A exigência também vale para as escolas privadas, mas elas terão prazos definidos pelo Conselho de Educação para se adaptarem.

“Começamos com a obrigatoriedade dos estudantes já na segunda-feira. O Conselho vai deliberar sobre o prazo para as escolas privadas. Vai ter um prazo em que a escola privada poderá se adaptar à regra. Para as redes municipais, deverá ser observada a regra de cada conselho”, disse o secretário estadual da Educação Rossieli Soares, durante coletiva de imprensa nesta quarta-feira (13).

De acordo com o secretário, os estudantes só poderão deixar de frequentar as escolas mediante apresentação de justificativa médica, ou aqueles que fazem parte do grupo de exceções definidos:

Gestantes e puérperas;

Comorbidades com idade a partir de 12 anos que não tenham completado ciclo vacinal contra a Covid;

Menores de 12 anos que pertencem a grupos de risco para a Covid e ou condição de saúde de maior fragilidade.