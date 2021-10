Governo de SP lança Programa Melhor Caminho em São José do Rio Preto

O Governador João Doria esteve nesta quinta-feira (14) em São José do Rio Preto, interior paulista, para o anúncio de lançamento Programa Melhor Caminho, de Recuperação de Estradas Rurais. O evento foi realizado no Recinto de Exposições “Alberto Bertelli Lucatto” e teve a presença do Secretário de Agricultura e Abastecimento de São Paulo, Itamar Borges, e de prefeitos e lideranças de mais de 400 municípios do estado.

Na ocasião, o prefeito de São José do Rio Preto, Edinho Araújo, representou os demais prefeitos presentes e realizou a assinatura do convênio do programa no palco, com a presença do secretário-executivo da SAA, Francisco Matturro, do Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, dos deputados federais Arnaldo Jardim e Geninho Zuliani, do presidente da Alesp, deputado estadual Carlão Pignatari, e dos deputados estaduais Analice Fernandes, Márcio da Farmácia e Léo Oliveira.

O programa Melhor Caminho busca o desenvolvimento da zona rural, simplificando a vida do agricultor ao favorecer o escoamento da produção agropecuária, além de diminuir a erosão do solo e o assoreamento dos rios. Com o Programa, a trafegabilidade e a segurança nas estradas serão beneficiadas.

“As obras do Melhor Caminho já começam neste mês de outubro, com geração de 2 mil empregos diretos nas obras dos 5 mil km de estradas do Programa”, disse o Governador João Doria.