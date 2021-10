Homem fica ferido após cair de telhado e ter o corpo transfixado por ferro em Flórida Paulista

O Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e até uma médica atuaram nesta ocorrência

Um homem de 59 anos de idade ficou ferido quando trocava telhas de um cômodo aos fundos de uma residência e acabou caindo do telhado sobre uma lança de ferro de uma churrasqueira.

O acidente de trabalho ocorreu na residência localizada na Rua Antônia Spanguero (próximo ao Terminal Rodoviário) de Flórida Paulista por volta das 16h00 desta sexta-feira (15) e mobilizou o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar e até uma médica que está de plantão na Santa Casa de Misericórdia e que foi acionada para comparecer ao local.



Com a queda, o homem teve o corpo transfixado por uma das hastes da churrasqueira que estava no interior do cômodo e ficou preso ao objeto na altura do flanco (região abaixo da costela).



Foi necessário um amplo trabalho dos bombeiros para que o ferro fosse serrado e a vítima removida do local com segurança. O homem foi levado pela Unidade de Resgate diretamente para o Pronto Socorro de Adamantina.



O tempo forte e o vento dificultaram ainda mais a atuação dos bombeiros que trabalharam debaixo de chuva.



A médica que prestou apoio ao Corpo de Bombeiros informou à reportagem do jornal e site Folha Regional que a princípio, a parte de ferro teria atingido a parte superficial da pele da vítima, porém, a real situação só será revelada com a realização de exames e após a retirada do material que ficou preso ao corpo do homem.