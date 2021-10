FLÓRIDA: Ao fotografar filho na fonte luminosa, pai identifica manto de Nossa Senhora e imagem viraliza

Uma foto enviada ao jornalismo do jornal e site Folha Regional viralizou através de aplicativos de mensagens e redes sociais no último dia 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida.

Segundo o floridense Luís Antônio Rodrigues, a família estava na missa e após terminar a celebração, foram todos para a Praça Gerson Ferracini, onde as crianças brincavam próximo à fonte luminosa recém reativada.

“Foi quando a minha esposa pediu para que eu tirasse uma foto do meu filho Luis Guilherme, que tem quatro anos de idade, porém, só notamos a aparência do manto de Nossa Senhora Aparecida no outro dia. Foi muito forte e a imagem acabou se espalhando e inclusive deixou várias pessoas emocionadas”, contou o pai.







O pai contou ainda que não esperava que a foto viralizasse, porém, acredita que se trata de uma demonstração que a santa deu em seu dia para ele e sua família.

“Muito emocionante. Somos devotos de Nossa Senhora e receber um presente destes no dia da santa é realmente algo que marcou nossas vidas e que vai ficar sempre guardado em imagem e memória”, finalizou Luis Antônio.