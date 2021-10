Polícia apreende entorpecentes, munições e arma de fogo durante fiscalização

A Polícia Militar Rodoviária prendeu em flagrante duas mulheres durante Operação Paz e Proteção. A abordagem ocorreu na Rodovia Raposo Tavares (SP-270), km 616, em Presidente Venceslau, por volta das 2h50 deste sábado.



No decorrer da operação, policiais abordaram um ônibus interestadual que fazia o percurso Ponta Porã (MS) a São Paulo (SP). Durante diligências no veículo, a corporação constatou que uma mulher de 21 anos transportava um grande volume na região da cintura, e embaixo do corpete, uma pistola de calibre 9mm de origem Turca e dois carregadores.





Em ato contínuo, foi abordado outro transporte de passageiros de linha interestadual Cuiabá (MT) X São Paulo (SP), e durante vistoria, foi localizado com uma passageira de 21 anos, no interior de uma mala no bagageiro inferior, 19 tabletes de maconha, que totalizaram 16,970 quilos. Ela também estava na posse de 56 munições íntegras de calibre 9mm, um coldre para pistola, um municiador e um kit para limpeza de armamento.

As autoras receberam voz de prisão em flagrante delito e foram encaminhadas para Delegacia da Polícia Federal, em Presidente Prudente, onde permanecem presas à disposição da Justiça.