Acidente grave na vicinal que liga Adamantina e Mariápolis deixa três mortos

Um grave acidente ocorrido no final da tarde de hoje (18) no km 5 da vicinal que liga Adamantina e Mariápolis, próximo ao Bairro Tupãzinho matou três pessoas.

Segundo apurado pelo jornal e site Folha Regional, junto ao Corpo de Bombeiros, foi constatado um óbito no local do acidente e as equipes conduziram outras duas pessoas para o Pronto Socorro de Adamantina onde foi verificado que ambas estavam em óbito.

Há ainda a informação extraoficial de que uma mulher que estava em um dos veículos envolvidos saiu ilesa do acidente.



Se envolveram neste acidente três veículos: um Verona, um Celta e um HB20. Um dos carros partiu-se ao meio após a colisão.

Atuam nesta ocorrência a Polícia Militar, Polícia Rodoviária, Corpo de Bombeiros, EixoSP, ambulância da Prefeitura de Adamantina, Polícia Civil e Científica.

A ocorrência segue em andamento e a nossa equipe de reportagem segue acompanhando e coletando novos dados.