Com mulher e duas crianças, carro pega fogo no centro da cidade

Ocupado por uma mulher e duas crianças, um veículo Ford Fiesta pegou fogo na manhã desta segunda-feira (19) em Tupã.

Segundo as primeiras informações, o veículo seguia pela Rua Tapuias quando as chamas tiveram início no motor.

A mulher a as duas crianças conseguiram desembarcar e nada sofreram.

O Corpo de Bombeiros de Tupã foi acionado para o atendimento desta ocorrência e contenção das chamas.