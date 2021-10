FLÓRIDA: Por medida de segurança, Prefeitura retira forro danificado por temporal na rodoviária

Por medida de segurança e visando garantir a integridade dos frequentadores do terminal rodoviário de Flórida Paulista, a Prefeitura Municipal efetuou a retirada do forro que foi danificado com o forte temporal que atingiu a cidade recentemente.

O forro do terminal rodoviário já apresentava problemas, porém com o temporal acabou danificando ainda mais e grande parte acabou se soltando, ficando parcialmente pendurado, oferecendo risco de desabar. Profissionais da Prefeitura trabalharam na remoção do forro, pedaços de ferragens e fios elétricos que ficaram pendurados no local após a passagem dos fortes ventos.

A medida, conforme a Prefeitura, teve o intuito de evitar que o que restou do forro e outros materiais se desprendessem do teto e acabassem atingido pessoas e veículos que diariamente passam pelo local.