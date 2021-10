LUCÉLIA: Sebrae capacitará funcionários municipais

A Prefeitura de Lucélia foi contemplada com cursos do programa Consórcio Empreendedor do Sebrae.

A prefeita Tati Guilhermino recebeu no dia 6 de outubro, o gerente regional do Sebrae-SP, José Carlos Cavalcante e o consultor de negócios, Guilherme Soares para a assinatura da adesão ao programa.

Os representantes do Sebrae-SP também trouxeram informações do projeto que disponibilizará às equipes da Prefeitura 364 horas de capacitação oferecida por um corpo técnico especializado de consultores do Sebrae. Serão abordados nos cursos (capacitações e consultorias) temas, como elaboração de projetos de captação de recursos para a modernização administrativa; desenvolvimento dos serviços REDESIMPLES; estruturação e acompanhamento da Sala do Empreendedor; Programa de Fortalecimento Local em Inclusão Produtiva; consultoria para grupos de catadores de materiais recicláveis e adesão ao portal de compras públicas.

A ideia do programa, além de capacitar é fazer com que os servidores passem a multiplicar as informações com sua equipe, aplicando o aprendizado no dia a dia, otimizando assim a execução dos trabalhos.