OSVALDO CRUZ: Projeto visa mudança de nome da praça Lucas Nogueira Garces para praça São José

Recentemente deu entrada na Câmara Municipal de Osvaldo Cruz, uma propositura para mudança do nome da praça Lucas Nogueira Garcez (a praça da matriz) para praça São José, combinando com a elevação no mês de dezembro da igreja matriz para a condição de santuário.

O projeto é de autoria do vereador Antônio Bortolucci, o Tuty (DEM), presidente da Casa de Leis, que falou sobre como surgiu a ideia de propor essa mudança. “Nós tivemos essa iniciativa pelo momento que está prestes a acontecer em Osvaldo Cruz, respeitando a história, o exgovernador Lucas Nogueira Garcez, que um ex-prefeito do município quis homenagear, embora a praça tenha um apelido que é o mais usado, praça da matriz. Foi pensando em tudo isso, no fomento que essa elevação para santuário religioso vai provocar com a venda dos devotos de São José, motivando um fluxo turístico, que pensamos nessa mudança”, disse.

Segundo ainda o presidente da Câmara, santuário de São José e praça da matriz, ficaria estranho, por isso a ideia de unificar santuário e praça.

Ainda de acordo com Antônio Bortolucci, um novo ciclo começa em Osvaldo Cruz após o dia 7 de dezembro de 2021, com a elevação da igreja matriz para a condição de santuário de São José, e todos têm que apoiar essa ideia.

(Com informações da FM Metrópole)