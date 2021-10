SALMOURÃO: Tribunal Regional Eleitoral marca data de nova eleição para a Prefeitura

Em sessão plenária realizada nesta segunda-feira (18), o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) aprovou, por unanimidade, a Resolução 566/2021, que regulamenta a realização de nova eleição para a Prefeitura de Salmourão no dia 5 de dezembro de 2021.

Estarão aptos a votar eleitoras e eleitores em situação regular perante a Justiça Eleitoral e com domicílio no respectivo município até 7 de julho.

Para se candidatar, é necessário domicílio eleitoral no município desde 5 de junho, bem como sua filiação partidária deferida.

Segundo o TRE-SP, as convenções partidárias para escolha dos candidatos aos cargos e para formação de coligações ocorrerão no período de 28 de outubro a 2 de novembro. O registro das candidaturas deve ser solicitado até as 19h do dia 5 de novembro.

A propaganda eleitoral será permitida a partir de 6 de novembro.

Demais informações e o calendário eleitoral da eleição poderão ser consultados na Resolução, que será disponibilizada em breve, ainda segundo o TRE-SP.