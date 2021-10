Fróio irá tirar licença de 30 dias e vice Nei Gazola assume o cargo de prefeito de Flórida Paulista

O prefeito de Flórida Paulista Wilson Fróio Júnior irá tirar férias por um período de 30 dias, conforme prevê a Lei Orgânica do Município.

O pedido de licença do prefeito em virtude de gozo de férias foi encaminhado na sessão de ontem (segunda-feira) à Câmara Municipal de Flórida Paulista, sendo apreciado pelos vereadores durante sessão legislativa.

O ofício foi lido durante a sessão e aprovado por todos os vereadores, sendo que o período de férias será de 21 de outubro à 20 de novembro, sem prejuízo da remuneração.

Desta forma durante o período de 30 dias o vice-prefeito Sidnei Gazola irá assumir o cargo de prefeito do Município.

Em conversa com a reportagem Nei Gazola informou que assume o cargo de prefeito na quinta-feira (21) e dará continuidade os trabalhos desenvolvidos pela administração municipal.

Nei Gazola estará no cargo de prefeito durante as comemorações de aniversário de Flórida Paulista que completa 80 anos no próximo dia 25 de outubro.