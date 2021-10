Homem morre em acidente entre moto e caminhonete

Conforme informações da Polícia Militar, foi uma batida envolvendo uma caminhonete e a motocicleta.

O motorista da caminhonete, de 39 anos, declarou à PM que transitava pela estrada no sentido Epitácio – Campinal, quando logo após a ponte do Rio Cauiazinho, viu o farol de uma motocicleta que transitava no sentido contrário e na contramão de direção.