Lucélia retoma as atividades esportivas

A Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo, retornou com as atividades esportivas em todo o Estado com um Calendário Esportivo diferente dos anteriores, denominado “Retomada Esportiva” onde visa substituir o tradicional Jogos Regionais.

As realizações das rodadas dos jogos estão sendo aos finais de semana e com um número reduzido de modalidades esportivas. De acordo com o diretor de Desporto de Lucélia, Eduardo Fattinnanzi (Lambari), as cidades não estão em alojamento como anteriormente e os protocolos estão rígidos em relação a pandemia, onde todos atletas devem estar vacinados e com testagem negativa contra a Covid-19, conforme Protocolo Sanitário da SEEP.

O município de Lucélia estreou na modalidade Futsal, onde está no Grupo D. Foi realizada uma rodada dupla na cidade de Dracena, nos dias 09 e 10, onde, no sábado, Lucélia venceu a cidade de Presidente Venceslau por 3 a 1 e no domingo a Panorama por 1 a 0.

O Futsal volta para as quadras no domingo dia 24, às 11 horas, na cidade de Presidente Prudente, onde enfrentará a equipe anfitriã disputando a classificação geral do grupo D.

No final do mês de outubro Lucélia ainda estreará com a modalidade de Handebol Masculino, onde está no Grupo A, junto com as cidades de Osvaldo Cruz e Panorama.

“A prefeita Tatiana Guilhermino incentiva a Retomada Esportiva, e outras competições organizadas pela a Secretaria de Esportes do Estado, pois tem proporcionado segurança para as equipes poderem realizar os jogos”, disse Lambari. “É importante frisar a segurança de todos os atletas e incentivar a prática esportiva pois é fundamental para o desenvolvimento e formação da sociedade, além de melhorar a qualidade de vida dos munícipes, seja ela praticada por esporte de iniciação, rendimento ou lazer”.