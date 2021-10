SALMOURÃO: Câmara devolve dinheiro ao Município

No último dia 27 de setembro, a Câmara Municipal de Salmourão, através da Mesa Diretora composta pelos vereadores Fernando Roçato, Silvana Oliva e Professor Leandro, realizou o repasse para a Prefeitura Municipal de verba no montante de R$ 50.000,00.

O valor diz respeito a recursos da Câmara Municipal de Salmourão que foram economizados através de uma gestão econômica responsável por parte do Legislativo durante o 1º semestre de 2021.

O presidente da Câmara, vereador Fernando Roçato, explicou que durante o andamento dos trabalhos da Câmara existe uma análise da presidência com os órgãos administrativos para aferir as necessidades urgentes do Poder Legislativo em relação a despesas que podem aguardar para serem realizadas.

Este acompanhamento sempre leva em consideração a situação econômica geral do município, as necessidades da Prefeitura, para que se possa analisar onde o Poder Legislativo pode ajudar.

Acrescentou que se trata de olhar com respeito para o dinheiro público e utilizá-lo de forma correta e transparente em prol da população Salmorense, destacou o presidente.