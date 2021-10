Velórios das vítimas do acidente na estrada Adamantina / Mariápolis serão realizados na tarde de hoje

Foram divulgadas as identidades das vítimas fatais do acidente que matou três pessoas na tarde de ontem (18), na vicinal estrada que liga Adamantina e Mariápolis.

Os envolvidos Max Deny Borghetti (40 anos) e Wagner Rodrigues dos Santos (30 anos), moravam em Lucélia, eram padrasto e enteado. Wagner estava trabalhando atualmente em um supermercado de Adamantina em fase de experiência.

Eles eram ocupantes do Ford Verona com placas de Flórida Paulista que foi vendido, porém não foi realizada a transferência do mesmo. O carro tracionava uma “carretinha” no momento do acidente e se partiu ao meio.



Já a terceira vítima fatal é o fisioterapeuta Patrick Eduardo Santos (37 anos), morador de Mariápolis. Ele estava no Hb20.

Uma mulher de 31 anos estava no GM Celta com placas de Adamantina, também envolvida no acidente, mas que não sofreu nenhum ferimento.



Segundo nota emitida pela Polícia Rodoviária, o Ford Verona “tracionava uma carretinha de fabricação caseira e sem placas, que transportava entulho de construção, momento em que perdeu o controle da direção do veículo. Com isso a carretinha ficou em zig-zag na pista e invadiu a via contrária, momento em que foi colidida transversalmente pelo Hyundai/HB 20, placas de Mariápolis, que transitava no sentido contrário. Em ato contínuo o GM/Celta, placas de Adamantina, que transitava logo atrás do Ford/Verona, também no sentido Adamantina a Mariápolis, colidiu lateralmente com o HB20”.



Wagner Rodrigues, de 30 anos (passageiro do Verona), entrou em óbito no local. Já o condutor, Max Deny, de 40 anos, foi socorrido em estado grave e com quadro de parada cardiorrespiratória. Ele deu entrada no Pronto Socorro de Adamantina sem sinais vitais.



O motorista do Hyundai/HB20, Patrick Eduardo Santos, de 37 anos, foi socorrido, mas não resistiu e chegou sem vida à unidade de saúde.

VELÓRIOS E SEPULTAMENTOS



Segundo as empresas funerárias, os corpos de Wagner e Max serão velados no Memorial Lopes em Lucélia até às 16h, quando sairá o cortejo até o cemitério para sepultamento.

O corpo de Patrick Eduardo Santos será velado das 12h às 17h30 com sepultamento no Cemitério Municipal de Mariápolis.