ADAMANTINA: Prefeitura abre processo licitatório destinado a contratação de empresa para realização de exames de ultrassonografia e densitometria óssea

A Prefeitura de Adamantina abriu pregão presencial para registro de preços, do tipo menor preço por item, relativo à contratação de empresa para realização de exames de ultrassonografia e densitometria óssea a serem realizados nos usuários do município de Adamantina.

A sessão de processamento será realizada no dia 28 de outubro, a partir das 8h30 na sala de reuniões da Procuradoria Geral que está situada no 4º andar do Paço Municipal.

As empresas interessadas em participar do processo licitatório deverão apresentar dois envelopes, sendo o envelope nº 01 – “proposta” e o envelope nº 02 – “habilitação”. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses, contado a partir da data da assinatura da respectiva ata.

Mais informações podem ser obtidas na Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal, 3º andar, sito à Rua Osvaldo Cruz nº 262 – Centro, Adamantina/SP, no horário das 07h30 às 11h e das 13h às 17h30 ou pelo telefone 3502- 9010 ou 3502-9045.