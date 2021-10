LUCÉLIA: Mutirão de castração atende 24 animais

Na manhã de domingo (17), foi realizado um mutirão de castração do projeto municipal Mi&Au, onde foram atendidas 24 gatas.

O projeto visa castrar, gratuitamente, cães e gatos, machos e fêmeas, de toda população de Lucélia, realizando assim o controle de animais, evitando o abandono e a procriação sem controle.

A ação voluntária ocorreu em parceria com os funcionários do departamento de Zoonoses e Controle de Vetores, dos médicos veterinários André Balbino, Vitor Pinto Soares e Felipe Pinto Soares, dos colaboradores Bruno Avezane, Ana Julia Ambrósio e da vereadora Mariana Velentim.

Para a ação de domingo, foram notificados 30 gatas já cadastradas no sistema, mas, de acordo com o departamento, seis delas não foram levadas pelos proprietários o que acarretou no atraso do programa, já que ocupa o lugar de outros animais.

O não comparecimento no dia da castração, além de perder a vez na fila, torna maior o tempo para que outro animal seja castrado.

A equipe solicita que a população deve ser paciente e, no dia e horas agendados, compareça levando o animal.

O cadastro do animal de estimação para o Projeto de Castração pode se realizado por meio do site www.lucelia.sp.gov.br