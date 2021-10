MARIÁPOLIS: Vereador cobra reforma e recuperação do Estádio Municipal

Em sessão da Câmara Municipal de Mariápolis, o vereador Cleber Juliano de Oliveira, apresentou indicação, solicitando ao prefeito municipal para que juntamente com as Secretarias competentes, promova a reforma e recuperação do Estádio Municipal.

Ressaltou o vereador a necessidade urgente da administração municipal juntamente com os responsáveis pelos setores competentes para que promovam a recuperação de Estádio Municipal, que se encontra em situação de abandono apresentando inúmeros problemas.

O vereador Bicudo após receber reclamações de moradores foi até o Estádio Municipal e confirmou a situação precária que se encontra a praça esportiva. “Aquele local é a de suma importância para diversão e esportes e não se encontra em boas condições para sua utilização, sendo necessária a reforma dos vestiários, das arquibancadas, demarcações no campo e colocação de redes”, afirmou o vereador.

“A reivindicação merece atendimento, haja vista que o custo não é alto diante do benefício que trará”, destacou o vereador Bicudo.