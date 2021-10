FLORA RICA: CDHU reúne-se com mutuários após reclamações de aumento das prestações das casas populares

A presidente da Câmara Municipal de Flora Rica, vereadora Rosicler Ribeiro Camargo foi procurada por vários proprietários de moradias habitacionais da CDHU que estavam reclamando quanto ao aumento no valor das prestações das casas populares.

Preocupada com a situação dos mutuários que alegam dificuldade para o pagamento das prestações que subiram, a presidente da Câmara Municipal entrou em contato com o responsável pelo setor financeiro da CDHU e foi agendada uma reunião com os mutuários.

A reunião ocorreu sábado passado no salão do Centro Comunitário de Flora Rica com a presença da CDHU, mutuários e vereadores da Câmara Municipal que estão preocupados com a situação.

A presidente da Câmara Municipal, Rosicler afirmou que a reunião foi bastante produtiva, onde foi feito esclarecimentos pela CDHU das dúvidas existentes pelos mutuários e espera que os problemas sejam solucionados. Ela ainda agradeceu o chefe do setor Manoel José de Sousa Neto e o prefeito Gica por toda ajuda e dedicação para que essa reunião pudesse acontecer.

Além da presidente da Câmara vereadora Rosicler Ribeiro Camargo, participaram da reunião os vereadores: Moisés da Silva, Alan Gonçalves Moreira, Marialice Carlos da Silva, Ronie Rodrigues Moreira e Fábio Luiz Florentino de Faria. Ainda foi servido um café da manhã oferecido pela Prefeitura Municipal de Flora Rica.