FLÓRIDA: Nei Gazola assume cargo de prefeito por 30 dias

O prefeito de Flórida Paulista Wilson Fróio Júnior está de férias por um período de 30 dias, conforme prevê a Lei Orgânica do município. Desta forma o vice-prefeito Sidnei Gazola está assumindo o cargo de prefeito.

O pedido de licença do prefeito em virtude de gozo de férias foi encaminhado na sessão da última segunda-feira (18) à Câmara Municipal de Flórida Paulista, sendo apreciado pelos vereadores durante sessão legislativa.

O ofício foi lido durante a sessão e aprovado por todos os vereadores, sendo que o período de férias será de 21 de outubro à 20 de novembro, sem prejuízo da remuneração.

Ontem a noite ocorreu na Câmara Municipal a solenidade de posse do vice-prefeito Nei Gazola no cargo de prefeito do Município.





A solenidade contou com a presença de seis vereadores, onde Nei Gazola entregou ao presidente do legislativo vereador Tiago Ribeiro de Souza a sua declaração de bens conforme prevê a Lei Orgânica Municipal e em seguida assinou o livro de posse.





Desta forma, a partir de hoje até o próximo dia 20 de novembro Nei Gazola responde pelo cargo de prefeito de Flórida Paulista.