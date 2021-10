Flórida Paulista comemora 80 anos e programação de aniversário é divulgada

No próximo dia 25 de outubro, o município de Flórida Paulista estará completando 80 anos de fundação, sendo uma data significativa na história da Cidade Amizade.

A Prefeitura Municipal de Flórida Paulista está preparando algumas atrações para comemorar a importante data.

As atrações serão menores em razão da pandemia que ainda tem algumas restrições para grandes eventos.

Desta forma entre as atrações divulgadas até o momento está no próximo dia 24 de outubro (véspera do aniversário da cidade), onde haverá no período da manhã um Torneio de Futebol no Centro de Lazer.

Ainda no dia 24 de outubro, às 19h terá a missa solene em homenagem ao aniversário de Flórida Paulista. E às 20h ocorrerá apresentação da Banda Marcial Municipal na praça Gerson Veronese Ferracini. Já no dia 25 de outubro (data oficial de aniversário da cidade), das 13h às 16h haverá patinação gratuita no Ginásio de Esportes Valdemir Ferrarezi. E no dia 27 de outubro, a partir das 16h será o início da Feira do Produtor Rural de Flórida Paulista na praça Gerson Veronese Ferracini.

Outras atrações ainda podem ser anunciadas nos próximos dias como ações dentro da programação do aniversário de 80 anos de Flórida Paulista.