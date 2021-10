Deputado Bragato articula encontro para debater parceria entre HRCPP e Governo do Estado

Com o objetivo de melhorar a capacidade de atendimento aos pacientes oncológicos do Oeste Paulista, o deputado Mauro Bragato organizou uma reunião, na manhã desta quarta-feira, 20/10, entre o secretário executivo da Saúde de São Paulo, Eduardo Ribeiro Adriano, com o diretor presidente do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, Felicio Sylla, e com a superintendente da instituição, Mayara Maria Colaço Trombeta de Moraes, para tratar da parceria com o Estado.

De acordo com a diretoria, o Hospital, que atende somente pacientes por meio do SUS (Sistema Único de Saúde), está com uma demanda de atendimento acima do teto financeiro, e necessitaria de um investimento de R$ 4,5 milhões por mês. Atualmente o repasse do Ministério da Saúde é de R$ 743 mil, que é insuficiente para atender o número de cirurgias, tratamentos de radioterapia, quimioterapia, consultas ambulatoriais e ambulatório diagnóstico de câncer de próstata.





Em maio de 2020, o HRCPP realizava cerca de 2.800 atendimentos por mês. Em setembro deste ano, saltou para mais de 7.000 pacientes atendidos, segundo Sylla. “Precisamos do apoio do Governo do Estado para buscar recursos para continuarmos a operar nesta capacidade”, destacou.

Bragato afirmou que vai trabalhar junto ao Governo do Estado para firmar esse convênio. “Estamos falando de um dos mais importantes hospitais filantrópicos do Brasil, que realiza mais de 350 atendimentos diariamente. Pacientes de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná procuram a instituição, que é uma referência no tratamento ao câncer. Acredito que o governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia terão essa sensibilidade e vamos avançar nesta parceria”, afirmou.