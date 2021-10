FLÓRIDA: Vereadores pedem conclusão de calçadas e fechamento do muro no recinto de rodeio

Em sessão da Câmara Municipal de Flórida Paulista foi apresentada uma indicação solicitando a Prefeitura Municipal que através do setor competente dê continuidade na calçada que cerca o recinto de rodeio Arlindo Derroidi.

Também na mesma indicação é solicitada que a Prefeitura realize o fechamento do muro lateral do recinto de rodeio e ainda proceda a correta sinalização das saídas de emergência e estacionamento do referido local.

A indicação foi apresentada pelos vereadores professor Rafael Gonçalves dos Santos, Tiago Ribeiro de Souza, João Batista Freschi (João Catenga), Roselino Alves de Souza (Gato do Ovo) e José Ricardo David de Oliveira.

Justificaram o pedido os vereadores, que tal ação é imprescindível à qualidade de vida das crianças e seus respectivos familiares que residem próximo ao recinto de rodeio, além de deixar o local em melhores condições.