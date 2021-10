Homem de 56 anos é morto a golpes de faca pela filha

O serviço funerário retirou, por volta das 15h desta sexta-feira, (22), de um dos apartamentos do Conjunto Habitacional CDHU, na zona Sul de Marília, o corpo do homem 56 anos, morto a golpes de faca.



A filha dele e o genro, sem idades reveladas, foram presos acusados da autoria do assassinato.



Conforme as primeiras informações, o genro foi preso pela Polícia Militar, nas proximidades do conjunto, e a filha detida por uma equipe da Delegacia de Investigações Gerais, também nas proximidades, tentando fugir.





Segundo apurado no local, pela equipe do Jornal da Manhã de Marília, em Live feita no endereço, o homem residia sozinho até pouco tempo e a filha e genro teria passado a morar com ele.



Vizinhos relataram que as brigas do casal eram constantes e por motivos inicialmente desconhecidos – provavelmente da interferência da vítima nas brigas entre a filha e o marido – os dois teriam, durante uma violenta discussão e briga, esfaqueado o pai dela, fatalmente.



A qualquer momento mais informações.