IRAPURU: Governo do Estado anuncia poço profundo e reservatório de 200 mil litros de água

O governador João Doria apresentou no dia 7 o programa Água É Vida para reforçar a segurança hídrica e beneficiar mais de 2,1 milhões de pessoas em todas as regiões de São Paulo.

O Estado vai investir R$ 400 milhões em ações como perfuração de poços profundos em 120 cidades e revitalização de 3 mil quilômetros de rios ao longo de 260 municípios.

O prefeito de Irapuru Mazinho juntamente com diretor de Água e Esgoto João Brito, estiveram presentes na solenidade e na oportunidade o município foi contemplado com um poço profundo e um reservatório de água com capacidade para 200 mil litros.

A construção do poço profundo e a instalação do reservatório de água serão licitadas pelo Governo do Estado através do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), com entregas previstas para o primeiro semestre de 2022 e deverá garantir melhor qualidade na distribuição de água para a população de Irapuru.