PARAPUÃ: Alunos da Rede Municipal recebem uniformes

Teve início no dia 13 de outubro a distribuição dos uniformes aos alunos da Rede Municipal de Ensino de Parapuã, onde cada aluno receberá 02 camisetas e 02 bermudas no total cerca de 1.300 uniformes.

Esses uniformes foram adquiridos para o ano letivo de 2020, mas com a paralisação das aulas presenciais devido a Covid-19, ficou inviável sua distribuição, aguardando o retorno das aulas presenciais para que pudessem ser entregues aos alunos, que já podem frequentar às aulas.

O uso do uniforme tem como objetivo padronizar a vestimenta, evitando situações discriminatórias que incentivam a prática de bullying, além da praticidade e economia dos pais que não precisam se preocupar em comprar roupas para seus filhos irem à escola.

Outro benefício importante com o uso do uniforme é a identificação da criança, destacou a diretora da Educação do município Glaucia Canalis de Souza.