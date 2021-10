Salmourão é contemplada pelo programa Rota Rurais

Na última semana, a prefeita interina de Salmourão, Sônia Gabau (PSDB), participou de importante reunião na sede da Polícia Militar de Osvaldo Cruz com o comandante da 3ª Companhia, Capitão Alexandre Kihara de Campos, 1º Tenente PM Rodrigo Afonso e o 1° Sargento PM Airton Peçan, comandante do destacamento da Polícia Militar de Salmourão. Foram tratados assuntos de extrema importância visando a segurança de toda comunidade local.

Primeiramente, a prefeita Sônia agradeceu o trabalho desenvolvido pela Polícia Militar a toda população de Salmourão, enaltecendo os serviços de excelência prestados pelo Capitão Kihara, Tenente Rodrigo e Sargento Airton.

Em seguida falou de importante reunião que teve na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo sobre o ‘Rotas Rurais’, sendo que já foi efetuada adesão ao Programa, onde as estradas terão denominação própria e as propriedades rurais serão devidamente cadastradas para facilitar a localização. Posteriormente a Secretaria da Agricultura e Abastecimento, que é o órgão responsável pela gestão do programa, estará efetuando a doação de um veículo tipo Chevrolet S10 cabine dupla diesel para o patrulhamento das propriedades, serviços que serão prestados pelos policiais militares de Salmourão através de Atividade Delegada.

Isto será possível com a futura aprovação pela Câmara Municipal de projeto de lei que tratará desta questão; e a referida norma legal permitirá que os policiais em seu horário de folga possam estar prestando relevantes serviços de atendimento a comunidade.

Outro assunto de extrema importância que foi tratado nesta reunião foi à firmação de parceria entre a Prefeitura de Salmourão e Policia Militar para o retorno das atividades relacionadas ao Projeto Renascer Futebol. O poder público estará fornecendo toda a estrutura necessária para o atendimento das crianças e a Polícia Militar será responsável pela coordenação do Projeto.

Ficou combinado entre as partes que dentro de alguns dias será agendada a data para o início das atividades com a presença do Capitão Kihara, Tenente Rodrigo, Sargento Airton e o responsável pelo projeto em Salmourão, Tenente da Reserva Flávio Eduardo.

Mais uma vez, a prefeita Sônia destacou que a pandemia da covid-19 levou a interrupção das atividades do Projeto Renascer, mas, neste momento, todos devem seguir as normas sanitárias para que as crianças voltem a praticar o esporte com toda segurança, e com toda certeza os responsáveis evitarão aglomerações e agirão com a máxima cautela para evitar o contágio desta terrível doença, e que será uma honra receber as autoridades para o início das atividades.

Enalteceu o trabalho do Sargento Airton Peçan que implantou juntamente com os policiais militares de Salmourão o Projeto Renascer Ciclismo e Projeto Renascer Ambiental, ligado a preservação do meio ambiente, e que dará todo o suporte para a volta dos mesmos.

A prefeita interina Sônia Gabau agradeceu a recepção das autoridades durante a visita a sede da Polícia Militar de Osvaldo Cruz, uma reunião extremamente proveitosa e que demonstra que a parceria é o melhor caminho para o sucesso do Projeto Renascer em Salmourão.

Aproveitou o momento para tranquilizar as famílias que terão seus filhos participando deste Projeto, assegurando que a Prefeitura de Salmourão dará o suporte necessário seguindo todos os protocolos de segurança e sanitários durante os treinos de futebol e partidas e que apoiará incondicionalmente as atividades desenvolvidas pela Polícia Militar na cidade, sempre visando o bem comum da comunidade, parabenizando a todos os policiais de Salmourão que contribuíram para o sucesso deste programa, policiais da ativa e reserva, que muitas vezes não tiveram seus nomes divulgados, mas que participaram efetivamente do mesmo.