Vítimas de sequestro são resgatadas de cativeiro pela Polícia Civil

No final da manhã ontem, a polícia militar rodoviária recebeu informação de empresa de rastreamento sobre conduta de rota estranha de caminhão e possível vítima (motorista) sequestrado. Com a placa delatada efetuaram a abordagem em barreira desta cidade. Ao condutor do caminhão (A.C., oriundo da baixada santista) fora indagado sobre carga e documentos negando possuí-las. Demonstrando nervosismo e evasivas nas respostas foi conduzido ao plantão policial da Delegacia da Polícia Civil de Presidente Prudente. De lá, em contato com a DEIC 8, o caso foi encaminhado a 1ª Delegacia de Investigações Gerais – DIG.

Em entrevista ao detido, bem como análise ao eletrônico que portava, a equipe de investigadores identificou o hotel de hospedagem e, logo depois, com ação de campo (captação de imagens) identificou a primeira placa de veículo supostamente usada pelos criminosos. Ainda, esclareceu que aquela pessoa (capturado) já havia levado outros quatro caminhões até fronteira com o País vizinho (Paraguay).

De posse das novas placas, contatos foram feitos com familiares e a equipe soube que 04 (quatro) motoristas ainda estavam desaparecidos. Apenas um motorista foi localizado (permaneceu em cativeiro por 3 dias). Trouxe a informação sobre abordagens do grupo através de aplicativo e que usavam coletes luminosos e uma arma de fogo niquelada, do tipo revólver.

Em diligências ininterruptas, após vários cruzamentos pelo setor de inteligência, foi possível desvendar o destino de fuga dos criminosos e que as vítimas poderiam estar em cárcere, em região com intenso número de chácaras, no distrito de Coronel Goulart, na cidade de Álvares Machado. Equipes foram ao local em atuação dissimulada, visando a identificação.

Neste momento, unidade da polícia rodoviária fez abordagem em veículo na região de Ourinhos. Lá estava homem e mulher, com outro motorista em carro de passeio, que disse que combinaram a viagem em aplicativo de carona. O motorista, então, falou que aquele casal havia buscado em chácara em Coronel Goulart. Em busca na mala destas pessoas foram encontrados coletes reflexivos, capacete e arma de fogo niquelada, calibre .38, com semelhança as informações que já eram anexadas.

Pelo mapa foi indicado, a distância, onde seria a chácara. Com as informações equipes da DIG e GOE da DEIC 8, rumaram até o local. Em ação tática urgente, visando a preservação da vida de vítimas em cativeiro, houve a incursão. No imóvel, trancados em quartos com grades, em situação constrangedora, com restos de alimentos e potes para a guarda das necessidades fisiológicas, 04 (quatro) homens, caminhoneiros, foram resgatados.

No local nenhum criminoso estava presente.

Enquanto as vítimas eram levadas até a sede da DIG outra equipe da polícia rodoviária, de posse das informações de placas passadas pela equipe de investigadores, abordou o veículo faltante na cidade de Barueri. No veículo outros 03 (três) homens.

Assim, na ocasião, já eram 06 detidos.

Fotograficamente, depois ratificados de maneira pessoal, todos foram reconhecidos por alguma das vítimas.

Com os dois veículos de criminosos foram encontrados instrumentos do crime, arma de fogo ou objetivos das próprias vítimas.

Dois dos criminosos confessaram em detalhes as ações e, ainda, apontou os demais como partícipes.

Todos foram levados até a sede da DIG onde, de posse das informações e provas, somado as diligências ininterruptas e crimes permanentes, foram autuados em flagrante delito por roubo triplamente majorado, posse de arma, associação criminosa e cárcere privado.

Os 06 (seis) presos flagranciais (* A.C.O, 45 anos; * L.B., 32 anos; * N.C.O., 24 anos; * J.W.C., 22 anos; * D.M.G, 32 anos; e, * J.N.A., 23 anos – apenas a última mulher e todos são residentes na baixada santista) foram encaminhados, nesta manhã, para audiência de custódia permanecendo, até o momento, a disposição da justiça.

As vítimas foram encaminhadas ao encontro de familiares, sem um dos caminhões devolvidos.

A investigação prosseguirá visando o esclarecimento de outros envolvidos, bem como a recuperação dos demais veículos.