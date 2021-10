Mulher é flagrada ao tentar entrar com celular e dispositivos eletrônicos na Penitenciária de Flórida Paulista

Mulher é flagrada ao tentar entrar com celular e dispositivos de telefonia na Penitenciária de Flórida Paulista

No último sábado (23), uma visitante foi surpreendida ao tentar entrar na Penitenciária “AEVP. Cristiano de Oliveira” de Flórida Paulista portando objetos ilícitos.

Ela foi flagrada no momento que passava por revista no scanner corporal, quando o aparelho identificou imagens suspeitas no corpo da mulher.

Ao ser indagada, confessou o fato e retirou do corpo um invólucro contendo um micro aparelho celular sem bateria, uma placa de micro aparelho celular com visor, dois chips e três pedaços de estanho para solda, medindo aproximadamente 1,5 centímetros.

Os objetos foram encaminhados à delegacia do município e a mulher suspensa do rol de visitas. Também foi instaurado Procedimento Disciplinar para apurar a cumplicidade do detento envolvido.