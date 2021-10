Caminhão tomba, espalha carga de batata e interdita rodovia

Um caminhão carregado de batata doce tombou e espalhou todo o produto no final da tarde desta segunda-feira (26) em Irapuru.

Segundo informações obtidas pelo jornal e site Folha Regional junto a Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, o acidente ocorreu por volta das 17h20 no km 79+500 metros da Rodovia Júlio Budiski, bem próximo ao trecho urbano.

O caminhão seguia no sentido Irapuru / Flora Rica, quando por motivos desconhecidos acabou tombando na pista contrária.



Com o tombamento o caminhão espalhou toda a carga que estava em caixas e ficou atravessado na via interditando o tráfego de veículos no sentido Flora Rica / Irapuru.

Apesar do susto, o motorista do caminhão não sofreu ferimentos.

A carga de batata foi removida e colocada em outro caminhão em um trabalho realizado no período noturno. A via foi liberada após a remoção do produto.