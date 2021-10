Após amplo trabalho investigativo, Polícia Civil prende traficante que abandonou pick-up com drogas

No dia 1 de outubro, Policiais Militares tentaram abordar um GM/Montana que era ocupado por dois indivíduos, em Junqueirópolis. Após uma breve perseguição, ambos conseguiriam se evadir após abandonar o carro. No interior do veículo havia drogas (2.017 gramas) e bebidas alcoólicas, eu foram apreendidas.

O caso foi apresentado na Delegacia de Polícia de Junqueirópolis e instaurado inquérito policial para apurar os crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico. No curso das investigações os policias civis confirmaram a identificação dos autores constantes da ocorrência registrada.





No curso das investigações os policiais apuraram que os autores estavam escondidos na cidade de Três Lagoas/MS. Diante das informações obtidas, a Autoridade Policial representou ao juízo da comarca de Junqueirópolis pela decretação de um mandado de prisão temporária, o qual, após manifestação do Ministério Público, foi deferida.

Os policias civis de Junqueirópolis então, entabularam contato com os investigados de polícia de Três Lagoas-MS, que conseguiram prender o investigado na tarde da última segunda feira (25). O preso será indiciado e interrogado na Delegacia de Polícia de Junqueirópolis e passará por audiência de custódia.