DRACENA: Deputado Mauro Bragato levará ao Governo a proposta de ampliação da Santa Casa

No último dia 22, aconteceu o Encontro Desenvolvimento Regional, com a presença do deputado estadual Mauro Bragato (PSDB), em Dracena. O parlamentar participou de eventos na Fundec, Santa Casa e na Associação Comercial e Empresarial.

O prefeito André Lemos foi representado no evento da Fundec pelos secretários de Administração Sérgio Ricardo Baravelli e de Governo Thauana Duarte. Ele não pôde comparecer em razão de cumprimento de agenda junto ao Ministério Público.

Está sendo tratado o processo de ampliação da Santa Casa de Dracena, fazendo com que o município seja polo regional de saúde.

Várias autoridades municipais e regionais marcaram presença ao evento, assim como representantes da Unifadra/Fundec, Santa Casa, Legislativo, empresários.

Durante o evento foi apresentado vídeo institucional sobre a Santa Casa de Dracena.

O deputado Bragato: “afirmou que está à disposição e que vai até o Governo do Estado, para que mais especialidades sejam implantadas e investimentos sejam feitos na Santa Casa, para beneficiar toda a região”. O parlamentar também falou da satisfação em estar na Fundec mais uma vez e ressaltou a importância da Santa Casa para toda a região de Dracena e de Presidente Prudente. Bragato ainda enalteceu a parceria de sucesso entre a Santa Casa, Prefeitura local e a Fundec, para colher bons frutos como vêm fazendo.

“Acompanho o desenvolvimento da Santa Casa de longe e vejo que está bem estrutura. Dracena é um polo de saúde que atende muitas cidade, temos que reforçar aqui a saúde ainda mais e com isso, gerar mais empregos e melhorar a renda das pessoas”, comentou Bragato dizendo que a Santa Casa atende muito mais de as 11 cidades ao redor de Dracena. E prosseguiu: “Pretendemos ampliar a possibilidade de oferecer atendimentos na área da saúde mais avançados, para isso iremos levar esse assunto ao Governo do Estado”.

O diretor executivo da Unifadra/Fundec Edson Kai agradeceu ao deputado Bragato e também destacou a parceria que há com a prefeitura local e de cidades vizinhas assim como a Santa Casa.

“Chegamos num estágio espetacular de saúde na nossa cidade, porque não tínhamos nada. Agradeço imensamente ao trabalho do deputado Bragato com a ajuda do governador João Doria”.

Também fizeram uso da palavra, o professor Paulo Figueiredo, ex-diretor da FCAT/Unesp Dracena; o presidente da ACE Luciano Gerlin da Silva e o presidente da Câmara Municipal Célio Ferregutti.