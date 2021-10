Na Penitenciária de Irapuru, mulher é flagrada com carcaças de celular, chips e placas no corpo

No dia 16, durante os procedimentos de revista para entrada na Penitenciária de Irapuru, uma mulher foi flagrada pelas imagens do scanner corporal tentando adentrar à unidade com objeto oculto em seu corpo.

Os agentes de segurança pediram que ela retirasse o objeto em local apropriado e, ao revista-lo, constataram que se tratava de 02 (duas) placas, 01(uma) carcaça e 02 (dois) chips de micro aparelho celular.

Diante dos fatos, a Polícia Militar foi acionada e os materiais ilícitos encaminhados à autoridade policial para providências de praxe.

O sentenciado foi incluído preventivamente no pavilhão disciplinar para averiguação dos fatos e a visitante suspensa do rol de visitas.