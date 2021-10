Polícia Civil de Irapuru prende suspeito de ser mandante de tentativa de homicídio

Investigação de roubo resultou no esclarecimento de homicídio tentado, por motivos passionais

Na madrugada desta segunda (25), na estrada que liga os municípios de Irapuru e Flora Rica foram encontrados um caminhão e um veículo GM Prisma colididos um contra o outro e ambos em chamas.

O que parecia um acidente de trânsito teve um desfecho inusitado, pois não havia nenhuma pessoa no local do acidente, até que o motorista do caminhão, que estava escondido na vegetação saiu desta e dirigiu-se até a viatura policial afirmando que desconhecidos ocupando o citado veículo haviam lhe fechado e disparado tiros contra o mesmo, resultando no acidente e busca deste por abrigo na vegetação.

Com o início das investigações pela Polícia Civil do que parecia ser um crime de roubo tentado, acabou por ter uma reviravolta pois com as diligências preliminares rapidamente identificou-se um suspeito que seria responsável pelo GM Prisma e, em prosseguimento das investigações, descobriu-se também que na realidade teria ocorrido uma tentativa de homicídio, pois os ocupantes do Prisma teriam sido contratados para matar o motorista do caminhão por motivos passionais.

O suspeito detido, morador da cidade de Pacaembu, foi autuado em flagrante delito por tentativa de homicídio qualificado, cuja pena é de reclusão de 12 a 30 anos, permanecendo preso na cadeia pública de Adamantina onde está à disposição do Poder Judiciário.