Funcionário da Prefeitura é encontrado morto no ambiente de trabalho

A Prefeitura de Osvaldo Cruz informa com pesar o falecimento do auxiliar de serviços, João Paulo Ferrari, 31, colaborador dos quadros do Município.

João foi encontrado sem vida dentro da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, na Praça Osvaldo Martins, onde realizava seus trabalhos, por volta de 14 horas de hoje (26).

Morador na zona rural de Osvaldo Cruz, Bairro Agua Dez, João seguiu sua rotina e permaneceu durante o período do almoço na repartição.



Os demais colaboradores foram para suas casas durante o intervalo e quando retornaram encontraram João sem vida.

A Prefeitura de Osvaldo Cruz lamenta o episódio, que teve causas naturais e presta solidariedade aos familiares e aos colegas de trabalho, em especial da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

É a nota.