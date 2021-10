HOJE! Feira do Produtor Rural será lançada nesta quarta-feira em Flórida Paulista

Em uma iniciativa do Sindicato Rural de Flórida Paulista em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar) e a Prefeitura de Flórida Paulista, será lançada na tarde de hoje (27), a “Feira do Produtor Rural”.

O evento faz parte da programação dos 80 anos de Flórida Paulista.

Em estandes montados na Praça Gerson Ferracini serão comercializados os produtos cultivados pelos agricultores da Cidade Amizade, “tudo fresquinho e com muita qualidade, direto das propriedades para a mesa dos floridenses”, como garantem os participantes.

Essa é mais essa ação inédita do Sindicato Rural de Flórida Paulista, além do aprendizado, os participantes vão poder na prática comercializar semanalmente os produtos cultivados na feira que ocorrerá em data oposta da tradicional feira livre.

A previsão é de que a feira funcione das 16h às 20h. As demais edições também vão ocorrer todas as quartas-feiras.

Todos são convidados para prestigiar o evento que tem o apoio e a parceria da Prefeitura Municipal.