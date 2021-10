ADAMANTINA: Prefeitura assina termo de recebimento em doação de usina de lama asfáltica e motor estacionário

A Prefeitura de Adamantina assinou o termo de recebimento em doação do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER) – regional de Presidente Prudente, de uma usina de lama asfáltica e um motor estacionário.

A assinatura do termo de cessão foi realizada pelo prefeito Márcio Cardim e aguarda a finalização dos trâmites burocráticos por parte do DER. A conquista do equipamento contou com o apoio do deputado federal Alexandre Leite.

De acordo com o secretário de obras, Wellington Zerbini, a máquina possibilitará que os serviços de recapeamento que são executados ganhem agilidade e qualidade, facilitando em muito as melhorias no município.

“A usina é mais moderna, isso vai fazer com que possamos atuar em diferentes frentes para a execução com qualidade diferenciada e melhorando o padrão dos serviços.”, afirma.

O prefeito Márcio Cardim agradece também a vice-prefeita Maria de Lourdes dos Santos Gil “Dinha” e o apoio dos vereadores Cid Santos e Riquinha do Bar que atuaram junto ao deputado para viabilizar a conquista.