Após denúncia de agressão contra mulher, Polícia Militar prende indivíduo com arma de fogo

Na data de ontem (27), por volta das 15hrs, na Rua Aurora Francisco de Camargo, a Polícia Militar foi solicitada com informações dando conta que a vítima estava sendo constantemente agredida e que nesta data, teria saído de sua residência sem estar de posse de seus documentos e pertences.

Além da informação de violência doméstica, recaia sobre o autor (21 anos), a denúncia de entorpecentes bem como a de posse de arma de fogo.

Com a chegada dos policiais militares, o indivíduo saiu correndo, transpondo muros das residências no intuito de desvencilhar de uma possível abordagem, ato fracassado, ou seja, foi alcançado pelos policiais militares algumas quadras do local.

Foi realizada vistoria na residência, acompanhada pela solicitante, obtendo êxito em localizar uma espingarda, arma que seria o objeto de amaça contra a mulher.

A ocorrência foi apresentada ao Plantão de Polícia Judiciária, permanecendo o autor preso e à disposição da Justiça por Violência Doméstica e posse ilegal de arma de fogo.