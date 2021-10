ARTIGO: Mutismo seletivo

Você já ouviu falar sobre mutismo seletivo?

É uma alteração psicológica relativamente rara que normalmente afeta crianças entre os 2 e 5 anos. É mais comum nas meninas. Crianças com este transtorno escolhem com quem vão se comunicar ou responder a uma pergunta.

O diagnóstico do mutismo seletivo é normalmente realizado após os 3 anos, já que a partir dessa idade a criança apresenta a capacidade de fala desenvolvida.

Normalmente a criança consegue comunicar-se muito bem com os pais, irmãos e primos próximos, mas apresenta dificuldade em falar com outras pessoas, de estabelecer contato visual, apresenta quadro de ansiedade principalmente quando se sente observado.

É importante que o mutismo seletivo seja identificado e tratado com ajuda de um psicólogo e psiquiatra, pois dessa forma é possível identificar se tem algum outro problema associado que possa estar causando essa condição, como problemas de audição ou alteração cerebral, permitindo adequar melhor o tipo de tratamento.

Crianças com mutismo seletivo apresentam algumas características como dificuldades para interagir com outras crianças, com os professores, dificuldade para se expressar, muita timidez e Isolamento social.

Tem dificuldade em ir ao banheiro em ambiente não familiar, não consegue comer na escola e não tira fotos.

Apesar de ser mais frequente em crianças, o mutismo seletivo também pode ser identificado em adultos.

As causas ainda não são conhecidas, mas pode estar relacionada a questões ambientais. Pode estar relacionada com alguma experiência negativa ou traumas, mudança de escola, pais superprotetores ou autoritários. nesses casos é importante que o desenvolvimento da criança seja observado. Muitas vezes a falta de comunicação não se deve ao mutismo seletivo, mas sim corresponde a um período de adaptação da criança a um novo ambiente. Para que seja considerado mutismo, é necessário que as características dessa alteração estejam presentes antes das mudanças.

O tratamento para o mutismo seletivo consiste em sessões de psicoterapia, em que o psicólogo observa o comportamento e traça estratégias que estimulem a comunicação da criança.

O ideal é não forçar a criança a falar, evitar responder por ela, estimular a criança a tomar decisões sozinhas e elogiar seus pequenos avanços.