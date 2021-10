Em estudo pré-clínico, ButanVac tem alta eficácia contra variantes da covid

Em estudos pré-clínicos, a ButanVac, vacina do Instituto Butantan, apresentou uma alta resposta imunológica e uma produção potente de anticorpos neutralizantes contra a covid-19, incluindo as variantes alfa, beta e gama.

Já a variante delta não foi incluída no estudo porque ainda não tinha surgido quando os testes em animais foram iniciados. As conclusões deste ensaio foram publicadas nesta quarta-feira (27) no periódico Nature Communications.

Como o estudo foi feito

No artigo, os pesquisadores descrevem a avaliação da imunogenicidade —a capacidade da vacina em estimular a produção de anticorpos contra a doença— e da eficácia protetora da ButanVac em camundongos e hamsters.

Foram analisadas duas versões do imunizante: a primeira, que será produzida no Butantan, é feita com vírus inativados para administração intramuscular, nos mesmos moldes da vacina da gripe; a segunda versão utiliza vírus “vivos”, e sua aplicação é via intranasal.